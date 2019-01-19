تمكنت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2018 من حجز أزيد من ثمانية (08) أطنان من الكيف المعالج وذلك عبر كامل التراب الوطني حسب بيان أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني اليوم السبت.

وجاء في البيان أن مصالح الأمن الوطني "سجلت خلال سنة 2018 عبر كامل التراب الوطني 36455 قضية متعلقة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية حيث تمكنت من حجز 08 أطنان و 426 كيلوغرام و 934 غرام من الكيف المعالج و كيلوغرام و 316 غرام مـن الـهـيـرويـن و 01 كـيـلـوغـرام و 899 غـرام مـن الـكـوكايـيـن بالإضـافــة إلـى 1118807 قرص من المؤثرات العقلية"ي مشيرا إلى أن "التحريات المنجزة مكنت من توقيف وتقديم 44554 مشتبه فيهم أمام الجهات القضائية بتهمة الاستهلاك والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية".

وأضاف ذات المصدر أن قوات الشرطة بكل من ولايتي باتنة وأم البواقي "تمكنت مؤخرا من حجز 547 قرص مهلوس من المؤثرات العقلية، مع توقيف شخصين مشتبه فيهما" لافتا إلى أن "حيثيات العملية الأولى التي نفذتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بباتنة تمت إثر معلومات مفادها وجود شخص مشتبه فيه يقوم بترويج المؤثرات العقلية على مستوى الحي الذي يقطن فيه تم على إثرها تحديد هويته ومكان تواجده ليتم توقيفه في حالة تلبس وبحوزته 212 قرص مهلوس".

أما مجريات العملية الثانية التي قامت بها شرطة أم البواقي فقد مكنتها --حسب ذات المصدر-- من "توقيف شخص مشتبه فيه وحجز335 قرص مهلوس".