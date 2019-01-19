أصيب مجددا ما لا يقل عن الـ 40 سائحا، قدموا بغرض التمتع بالثلوج بحظيرة الشريعة لسلسلة الأطلس البليدي، بكسور و انخفاض في درجة حرارة أجسامهم و مستوى السكري، من بينهم 5 حالات وضعياتها خطيرة ، تم تحويلها إلى مستشفى المدينة بالبليدة .

واقع الإصابات حسب المعلومات التي توفرت لدى " الخبر "، أفادت بأن المصابين تعرضوا لكسور تفاوتت في خطورتها، و أن من بين المصابين سيدة تعرضت إلى "ركلة" حصان، يستغل في الركوب و الفسحة، سبب لها ارتجاجا على مستوى المخ ، بينما بقية الإصابات تعرضوا الى كسور و رضوض و صدمات نفسية، وأيضا انخفاض في درجات أجسامهم و نسبة السكري، و ضغط الدم، ولم تفلح محاولات عناصر الإنقاذ في تحسيس الزوار، بعدم المغامرة خاصة بأبنائهم وسط الغابة و الأماكن البعيدة المثلجة، الأمر الذي عقد من مهمة المنقذين، و سبب لهم مشاحنات مع بعض العائلات و الأولياء .

و يذكر أن حادثا مؤسفا وقع نهاية الأسبوع، و خلف إصابة 14 راكبا، لسياح قدموا من مدينة وهران لزيارة الشريعة، فضلا عن تسجيل إصابة نحو 60 شخصا في اليومين الأوليين من سقوط الثلوج ، وتسجيل اختناق مروري كبير، امتد لمسافة تقارب الـ 20 كيلومتر، عجز عناصر الأمن وحتى أفراد الجيش في فكه.