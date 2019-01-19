أعلن التكتل النقابي لنقابات التربية اليوم السبت تمسكه بإضراب 21 جانفي، بسبب ما اعتبره ردود وزارة التربية "السطحية" على مطالبها خلال جلسات الحوار الأخيرة.

وأعلن التكتل في بيان له اليوم السبت الدخول في إضراب وطني هذا الاثنين، سيكون متبوعا بوقفات ولائية أمسية يوم 22 جانفي 2019 أمام مديريات التربية، على أن يكون اجتماع للتكتل يوم الخميس 24 جانفي 2019 للنظر في آفاق الحركة الاحتجاجية.

وحسب بيان التكتل فإن أسباب التمسك بالحركة الاحتجاجية يعود إلى "أن اللقاءات الثنائية التي دعيت إليها نقابات التكتل في قطاعات التربية للحوار على إثر الإشعار بالإضراب لم ترق إلى مستوى تطلعات الأسرة التربوية والنقابات الممثلة لها"، مضيفا أن "ردود وزارة التربية الوطنية على المطالب المرفوعة تميزت بالسطحية، خاصة فيما يتعلق بالملفات الاجتماعية-المهنية والبيداغوجية التي قوبلت بمجرد وعود من طرف مسؤولي القطاع دون تحديد رزنامة زمنية وآليات واضحة لتنفيذها".

وختم البيان "وأمام هذا الوضع الذي يكتنفه الغموض حول مصير مطالب موظفي القطاع، فإن نقابات التكتل تؤكد لمنخرطيها ولكافة الأسرة التربوية باستمرارها في الدفاع عن قضاياهم، وتجدد دعوتها لوزارة التربية إلى حوار جاد يفضي إلى إجابات دقيقة وواضحة على المطالب والانشغالات المذكورة في الإشعار بالإضراب المودع لديها".