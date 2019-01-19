استكملت اليوم السبت باقي مقابلات الجولة 18 من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي عرفت سقوطا مدويا للرائد أولمبي الشلف بالقبة.

ورغم هزيمة أشبال المدرب سمير زاوي أمام رائد القبة بثلاثية مقابل هدف واحد، إلا أن الشلفاوة حافظوا على الصدارة بـ33 نقطة، فيما يبقى أصحاب اللون الأخضر والأبيض في المركز قبل الأخير بـ15 نقطة.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

السبت 19 يناير:

سريع غليزان - شبيبة سكيكدة 1 - 0

رائد القبة - أولمبي الشلف 3 - 1

أمل بوسعادة - اتحاد بسكرة 2 - 0

وداد تلمسان - مولودية سعيدة جارية حاليا

مقابلات لعبت أمس الجمعة:

جمعية وهران - شبيبة بجاية 1 - 2

اتحاد عنابة - اتحاد البليدة 1 - 0

ترجي مستغانم - نجم مقرة 1 - 1

مولودية العلمة - اتحاد الحراش 1 - 2

-- الترتيب نقاط لعب

1. أولمبي الشلف 33 18

2. نجم مقرة 32 18

3. مولودية العلمة 31 18

4. سريع غليزان 30 18

5. وداد تلمسان 28 17

--. اتحاد بسكرة 28 18

7. اتحاد عنابة 27 18

8. ترجي مستغانم 24 18

--. شبيبة بجاية 24 18

--. أمل بوسعادة 24 18

11. شبيبة سكيكدة 22 18

12. مولودية سعيدة 19 17

13. اتحاد الحراش 17 18

14. جمعية وهران 16 18

15. رائد القبة 15 18

16. اتحاد البليدة 9 18.