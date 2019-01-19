تسبب تنقل طاعون المجترات من ولاية لأخرى في نفوق الآلاف من رضع الأغنام، حيث جاء الدور بداية هذا الأسبوع على ولاية البويرة بعد أن تسبب هذا المرض في نفوق ما يقارب 50 رأس رضيع الغنم وغنم لأحد الفلاحين الواقع بقرية شوداني "حوش المناضلين " ببلدية البويرة، وحسب ما وقفت عليه "الخبر" اليوم وتحدث عنه الفلاح شوداني سعيد فإن المرض بدأ في نخر ماشيته دون أن يحدد مصدر تعرض ماشيته للوباء، وأضاف أنه قام بتلقيح ماشيته غير أن الأمر تضاعف في الآونة الأخيرة وعليه طالب مديرية الفلاحة ومختلف المصالح بالتدخل.

وللإشارة فقد تسبب طاعون المجترات الذي انتشر عبر التراب الوطني في الفتك بآلاف رضع الأغنام خاصة خلال الأسابيع الأخيرة عبر عدة مناطق كجنوب ولاية المدية، وشمال ولاية الجلفة، يحدث هذا رغم تطمينات مختلف المديريات الفلاحية على أنها حاصرت المرض، غير أن الذي حدث بالبويرة سيفتح جبهة أخرى لتنقل المرض نحو ولايات الشمال .

هذا وكان والي ولاية البويرة قد أمضى قبل 15 يوما على قرار بغلق أسواق الماشية لمدة شهر وذلك تجنبا لتنقل المرض عبر الاختلاط.