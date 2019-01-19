سحق فريق فيتا كلوب الكونغولي ضيفه سيمبا التنزاني بنتيجة (5-0) اليوم السبت بملعب -الشهداء- بالعاصمة كينشاسا، لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.

وسجل الخماسية كل من ماكوزو (14 و75) وبومبونغا (20) ونغوما (45+5) وكوبا (71) لفائدة فيتا كلوب.

وبفضل هذا الفوز الكبير، يلتحق فيتا بسيمبا في المركز الثاني بثلاث نقاط لكل منهما، لكن بفارق الأهداف (+3) للنادي الكونغولي مقابل (-3) للتنزانيين.

ويتصدر الأهلي المصري المجموعة الرابعة بـ4 نقاط بعد تعادله أمس في بشار أمام شبيبة الساورة (1-1) ضمن الجولة الثانية أيضا، في حين يتذيل النادي الجزائري هذه المجموعة برصيد نقطة واحدة.