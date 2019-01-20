لقي 7 أشخاص مصرعهم فيما أصيب آخر بجروح، في مجزرة مرورية وقعت صبيحة اليوم في حدود الساعة السادسة على الطريق الرابط بين بلديات حجوط ومناصر وسيدي أعمر في تيبازة على اثر تصادم بين حافلة لنقل الطلبة بسيارة أجرة جماعية من سبع مقاعد على مستوى قرية تاملاط .

وأفاد المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية، الملازم مشاليخ محمد، أن الحادث نتج عن اصطدام بين حافلة لنقل الطلبة كان على متنها السائق بمفرده مع حافلة صغيرة للأجرة من نوع "فاو" من سبعة مقاعد، على مستوى الطريق الوطني رقم 67 مما أدى إلى وفاة ركاب حافلة "الفاو" وإصابة سائق حافلة نقل الطلبة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل الضحايا نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى حجوط، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.

هذا وقد تنقل والي ولاية تيبازة إلى عين المكان لمعاينة الحادث وتقديم التعازي لعائلات الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 سنة .