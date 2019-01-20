ذكرت وسائل إعلام محلية أن تفجيرا استهدف اليوم الأحد حافلة ركاب أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في مدينة عفرين شمال سوريا.

ونقلت وكالة "هاوار" عن مصادر محلية، سماع دوي انفجارين داخل مدينة عفرين وبحسب المعلومات الأولية وقع التفجير الأول بالقرب من صالة جين والآخر عند دوار كاوا الحداد بمركز مقاطعة عفرين.

وحسب المصادر الأولية، توفي 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون بجروح جميعهم مدنيين، جراء انفجار عبوة ناسفة موضوعة في أحد حافلات النقل العام التي تعمل ضمن المدينة.