توقعت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، سقوط أمطار غزيرة، تفوق 40 ملم، اليوم الأحد المناطق بالغربية للوطن.

وحسب خريطة اليقظة، فإن الأمطار تمس كل من ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، شمال تيارت وتيسمسيلت.

وأضاف الديوان أن صلاحية النشرة، من نهار اليوم إلى الى غاية يوم غد الإثنين على الساعة 06 صباحا.

وأفاد أيضا، تنبيها آخرا من المستوى الأول، خاص بأمطار رعدية، ابتداء من اليوم الأحد على الساعة الثالثة مساء إلى غاية الفجر ستمس كل من: عين الدفلى، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، البويرة، المدية والبليدة.