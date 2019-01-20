توجه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد إلى دولة تشاد، في زيارة سيلتقي خلالها الرئيس التشادي إدريس ديبي.

وكتب نتنياهو على"تويتر": "أغادر البلاد الآن إلى تشاد لتحقيق اختراق دبلوماسي تاريخي وهام آخر".

وأضاف: "تشاد هي دولة إسلامية عملاقة وتتاخم ليبيا والسودان. هذا هو جزء من الثورة التي نحدثها في العالم العربي والإسلامي. قد وعدتكم بأن هذا سيحدث، وستكون هناك بشريات أخرى ودول أخرى".

وسبق أن زار رئيس الوزراء الصهيوني عدة دول، آخرها سلطنة عمان بدعوة من الملك قابوس.