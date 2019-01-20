قالت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 117 مهاجرا فقدوا بعد أن غادروا شواطئ ليبيا على متن قارب مطاطي قبل يومين، فيما تم إنقاذ ثلاثة مهاجرين إثر غرق القارب في البحر المتوسط.

وأوضح فلافيو دي جياكومو المتحدث باسم المنظمة أمس السبت أن 120 مهاجرا غادروا ليبيا على متن القارب وفق ما صرح به الناجون الثلاثة مضيفا أنه بعد 10 أو 11 ساعة في البحر بدأ القارب في الغرق.

وأشار إلى أن من كانوا على متن القارب ينحدرون بالأساس من غرب إفريقيا من ضمنهم عشر نساء وطفلان أحدهما عمره شهران فقط.

وقال الأميرال فابيو اجوستيني لقناة "راي نيوز 24" الرسمية، أن طائرة عسكرية إيطالية كانت تقوم بدورية فوق البحر أمس عندما رصدت القارب للمرة الأولى وهو يغرق وألقت طوقي نجاة في المياه قبل أن تضطر للمغادرة بسبب نفاد الوقود. وأضاف أن طائرة هليكوبتر أرسلتها سفينة تابعة للبحرية الإيطالية قامت بإنقاذ ثلاثة أشخاص كانوا يعانون من انخفاض حاد في درجة حرارة أجسامهم ونقلوا للمستشفى في جزيرة لامبيدوزا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن 13 مهاجرا وصلوا إلى لامبيدوزا أمس فيما وصل 68 مهاجرا يوم الجمعة الماضي في أول مجموعتين تصلان منذ بداية العام.

ويتبنى وزير الداخلية الإيطالي ماثيو سالفيني الذي يتزعم حزب الرابطة (اليمين المتطرف) سياسة متشددة إزاء المهاجرين إذ قرر إغلاق موانئ بلاده أمام سفن الإغاثة.