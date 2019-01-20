فجرت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر الماضي، مفاجأة، وأعلنت أنها ستنشر كتابا في فيفري المقبل، تتحدث فيه عن حياة خطيبها الراحل.

وقالت جنكيز، في تغريدة باللغة التركية عبر موقع "تويتر"، إنه "بعد رحيل الحبيب جمال عنا، بات من المهام التي تقع على عاتقي هي الكتابة عنه"، وبينت أنه "يمكن العثور على الكتاب في عدة أماكن بعد أسبوع". وقالت في تغريدة أخرى باللغة الإنجليزية إنه "ستنشر الطبعة الإنجليزية من كتابي في نهاية فيفري المقبل".