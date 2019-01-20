تمكنت مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني خلال شهر ديسمبر الماضي من فك لغز 170 قضية جنائية وتحديد هوية مرتكبيها بفضل استعمال تقنية النظام الآلي، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لمصالح الأمن الوطني.

"خبراء المصلحة المركزية لتحقيق الشخصية عبر كامل محطاتها الفرعية لأمن الولايات تمكنوا من معالجة وحل 15.799 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات وتحديد هوية المشتبه فيهم عن طريق استعمال تقنية النظام الآلي".

ومن بين هذه القضايا، توجد "5.982 قضية التحقق من الهوية ودراسة حالة و 1.755 قضية إخلال بالنظام العام و 216 قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور و183 قضية تمس بالاقتصاد الوطني و 1.503 قضية متعلقة بالسرقة و 2.275 قضية تتعلق بالمتاجرة غير الشرعية بالمخدرات والمؤثرات العقلية و 723 قضية متعلقة بالاعتداء".