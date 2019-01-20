تمكنت دوريات لعناصر الدرك الوطني في الأربعاء بالبليدة، من إحباط عملية تسويق نحو 2 طن من اللحوم البيضاء و الحمراء الفاسدة ، كانت موجهة للاستهلاك الغذائي .

وأفادت المعلومات الأمنية ، أن عناصر الدرك حجزوا الكمية الفاسدة، خلال عملية مراقبة لـ 3 شاحنات مشبوهة ، كان أصحابها بصدد طرحها بأسواق محلية، ولم تكن لديهم شهادات صحية للمنتوج أو مطابقة ، ورخصة الطبيب البيطري، فضلا عن قيامهم بذبح أنواع حيوانية مخصصة للتكاثر، و تخزينها و نقلها في ظروف غير صحية، وهو ما يعرض صحة المستهلكين إلى أخطار التسممات ، وتبعا لذلك تم إتلاف الكمية المحجوزة .