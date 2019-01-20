سيعقد مجلس الشورى لجبهة العدالة والتنمية دورة له في الفاتح من شهر فيفري المقبل لتحديد موقف هذه التشكيلة السياسية من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل القادم، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للحزب.

وأوضحت الجبهة أن هذا الاجتماع سيدرس أيضا "قدرة الهياكل التنظيمية على مواجهة تحدي الرئاسيات مهما كان الموقف المتخذ من طرف مجلس الشورى الوطني".

وبخصوص استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية، اعتبرت جبهة العدالة والتنمية أن الاستدعاء "لا يمثل حدثا كبيرا، بل هو مجرد إجراء دستوري عادي"، داعيا إلى ضرورة "توفير الضمانات الأساسية لتكون الانتخابات القادمة محطة أساسية لإعادة السيادة للشعب الذي يملك وحده الحق في اختيار من يحكمه". واعتبر الحزب الذي يرأسه الشيخ عبد الله جاب الله أن "الحل يكمن في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها هيئة مستقلة تسند إليها مهمة التنظيم والرقابة" .