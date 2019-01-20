صرّحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، بأن مصالحها لم تغلق أبواب الحوار أمام النقابات، معترفة بأنّ القانون يسمح للشريك الاجتماعي (ممثلو العمال)، بالدخول في إضراب.

أوضحت الوزيرة بن غبريت في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي قادتها إلى ولاية وهران، وعشية الإضراب المزمع تنظيمه من طرف تكتل نقابات التربية، اليوم، بأنها التقت صباح أمس الأحد بإحدى النقابات التي كانت قد أخرت اجتماعها، مشيرة إلى أنّ أبواب الحوار دائما مفتوحة مع الشريك الاجتماعي، مؤكدة أنه ضروري للتكفل بمشاكل القطاع ومعالجتها، وأضافت المسئولة قائلة: "أنا لا أؤمن بلغة التهديد، بقدر إيماني بالحوار، وقطاع التربية لم يغلق أبدا أبوابه أمام الحوار، وإن القانون يسمح للنقابات بتنظيم الإضراب".

على صعيد آخر، اعترفت بن غبريت خلال الزيارة نفسها التي التقت فيها بممثلين عن الشريك الاجتماعي وجمعيات أولياء التلاميذ، بأنه "تمّ مناقشة العديد من المشاكل المطروحة على مستوى المؤسسات التربوية، خاصة ما تعلق بالتدفئة الغائبة في بعض الأقسام والمؤسسات"، وأوضحت المسئولة بأن المشكل الحقيقي هو ذلك الخاص بالصيانة، مؤكدة أن الحل يكمن في تكوين عمال وأعوان مختصين، غير أن المتحدثة نفسها هونت من مشكل غياب التدفئة بالقول: إنّ 15 بالمائة فقط من مؤسسات تربوية تعاني هذا المشكل.

يذكر أن نقابات التكتل المستقل كانت قد أكدت على تمسكها بإضراب اليوم، ودعت منخرطيها في جميع الولايات إلى التجند لإنجاح البرنامج الاحتجاجي إلى غاية "افتكاك المطالب المشروعة"، مشيرة إلى أنّ جلسات الحوار الثنائية التي دعت إليها الوزيرة "لم ترق إلى مستوى تطلعات الأسرة التربوية والنقابات الممثلة لها"... حيث تميزت ردود الوزارة على المطالب المرفوعة - حسبها - بالسطحية، خاصة فيما يخص الملفات الاجتماعية والمهنية والبيداغوجية.

وجاء قرار النقابات عقب عقدها اجتماعا تنسيقيا تحسبا لإضراب اليوم الذي أعلنت عنه في وقت سابق، وهو اجتماع جاء بعد سلسلة لقاءات ماراطونية شرعت فيها وزارة التربية مع هذه التنظيمات، كل واحدة على حدة، للتفاوض حول المطالب المرفوعة، حيث كانت المسئولة الأولى عن القطاع تعول عليها لامتصاص غضب القواعد الغاضبة والساخطة على أوضاعها الاجتماعية والمهنية، موازاة مع تراجع القدرة الشرائية "وعدم تحرك الوزارة لمعالجة هذه الانشغالات..".

وتلا اللقاء بيان لنتائج اللقاءات الثنائية التي دعيت إليها نقابات التكتل، على إثر الإشعار بالإضراب الذي تمّ إيداعه من قبل كل تنظيم على حدة، وأكد بأنّ الحوار لم يرق إلى مستوى تطلعات الأسرة التربوية والنقابات الممثلة لها، حيث تميزت ردود وزارة التربية الوطنية على المطالب المرفوعة بـ "السطحية"، خاصة فيما يتعلق بالملفات الاجتماعية والمهنية والبيداغوجية التي "قوبلت بمجرد وعود من طرف مسؤولي القطاع دون تحديد رزنامة زمنية وآليات واضحة لتنفيذها".