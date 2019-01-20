عوار سيمثل المنتخب الوطني الجزائري
رياضة
20 يناير 2019 () - الوكالات/س.أ
في خبر حصري لصحيفة ” ليكيب الفرنسية ” كشفت أن متوسط ميدان أولمبيك ليون حسام عوار قرر رسميا تمثيل المنتخب الوطني الجزائري .
وأضافت صحيفة ” ليكيب ” أن الإعلان الرسمي عن الخبر لن يتم الإعلان عنه في الوقت الحالي و سيكون بنسبة كبيرة في الأسابيع القادمة .
وهذا لأن حسام عوار يخشى التهميش من ادارة ناديه أولمبيك ليون خلال المرحلة الثانية من الموسم .
يجدر بالذكر أن الطاقم الفني للمنتخب الوطني الجزائري قد سافر إلى فرنسا في نهاية الأسبوع الماضي لإقناع اللاعب بتمثيل كتيبة محاربي الصحراء .