عوار سيمثل المنتخب الوطني الجزائري

رياضة
20 يناير 2019 () - الوكالات/س.أ
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في خبر حصري لصحيفة ” ليكيب الفرنسية ” كشفت أن متوسط ميدان أولمبيك ليون حسام عوار قرر رسميا تمثيل المنتخب الوطني الجزائري .

وأضافت صحيفة ” ليكيب ” أن الإعلان الرسمي عن الخبر لن يتم الإعلان عنه في الوقت الحالي و سيكون بنسبة كبيرة في الأسابيع القادمة . 

وهذا لأن حسام عوار يخشى التهميش من ادارة ناديه أولمبيك ليون خلال المرحلة الثانية من الموسم . 

يجدر بالذكر أن الطاقم الفني للمنتخب الوطني الجزائري قد سافر إلى فرنسا في نهاية الأسبوع الماضي لإقناع اللاعب بتمثيل كتيبة محاربي الصحراء .

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