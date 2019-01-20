تأهل نصر حسين داي لمرحلة المجموعات من منافسة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم بعد فوزه على أهلي بنغازي الليبي, بنتيجة 3-1 (الشوط الأول: 1-0) في لقاء الإياب الدور ال16 مكرر جمع بينهما, مساء اليوم الأحد, بملعب 5 جويلية بالجزائر.

وافتتح ممثل الجزائر باب التسجيل في الدقيقة ال34 من عمر الشوط الأول بفضل اللاعب شويطر. بعد انطلاق المرحلة الثانية, سجل المدافع الجزائري عزي هدفا ضذ مرماه مهديا أهلي بنغازي التعادل في الدقيقة 47.

وتمكنت ''النصرية'' من التقدم في النتيجة من جديد بعد أن نجح اللاعب قاسمي من تسديد ركلة جزاء في الدقيقة ال56 قبل أن يعود نفس اللاعب ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة ال67.

وتم تأجيل هذا اللقاء ب24 ساعة بسبب الإضراب العام الذي شهدته تونس يوم الخميس, علما أن النادي الليبي حضر لهذه المواجهة بالأراضي التونسية.

وكان ممثل الجزائر قد انهزم في الرمق الأخير من لقاء الذهاب (1-0) الذي جرت وقائعه بملعب الشادلي زويتن بتونس.