“واضح أن كل الرسائل والشكاوى التي أمطرت ديوانك بها لم تصلك يا سيادة الوالي. أنا متيقن من ذلك”. هكذا استقبل ناشط حقوقي مخضرم والي أم البواقي بمدينة عين البيضاء، بخصوص قضية اعتداء أحد المسؤولين على مساحة خضراء بحيهم وإقامة مسكن ومشروع مصغر، رغم معارضة اللجنتين التقنيتين للبلدية والدائرة في البداية. حينها، بدا الوالي حجاج متفاجئا للأمر أو أنه ربما تعرض لعملية حجب، ثم تدارك الوالي قائلا: “وهل كونه مسؤولا يعني أنه فوق القانون.. أريد الملف على مكتبي”.