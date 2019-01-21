توفي شخصان مساء أمس الأحد في حادث مرور وقع ببلدية بوعلام بولاية البيض، حسبما أفادت مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ممثل عن الحماية المدنية في تصريح لإذاعة الجزائر من البيض، أن الحادث وقع في حدود الساعة الرابعة مساء نتيجة اصطدام بين شاحنة مقطورة بشاحنة من الحجم الصغير على مستوى الطريق الوطني رقم 47 المؤدي نحو بلدية بوعلام حوالي 18 كلم عن مقر الولاية.

وخلف الحادث مقتل شخصين 52 و 46 سنة، تم تحويل جثتيهما نحو مصلحة حفظ الجثث لمستشفى "محمد بوضياف" بعاصمة الولاية. ومن جانبها فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في الحادث.