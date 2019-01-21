تمكنت مصالح أمن دائرة الذرعان (ولاية الطارف) من تفكيك شبكة للاتجار بالمخدرات مكونة من 5 أفراد و حجز ما لا يقل عن 12.760 كلغ من المخدرات.

وأوضح مسؤول خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، المحافظ كريم لعبيدي أنه بناء على معلومات شرعت مصالح الشرطة في التحريات التي سمحت بتوقيف المشتبه به الأول. وقال ذات الضابط أن بعد إجراء تحقيقات معمقة تمكنت مصالح الشرطة من إلقاء القبض على رئيس هذه الشبكة بمنزله بالذرعان حيث تم كذلك حجز 12.755 كلغ، مشيرا إلى أن كمية أخرى بوزن 5 غرامات من المخدرات تم العثور عليها لدى شريك المشتبه به الآخر، بالإضافة إلى حجز 3 مركبات كانت تستخدم في ترويج هذه البضاعة المحظورة .

وأكد ذات المسؤول الأمني أن هذه العصابة الإجرامية التي تنشط عبر عديد ولايات شرق البلاد مكونة من ثلاثين شخصا مقيمين كلهم بدائرة الذرعان (غرب الطارف). وقد تم وضع الأشخاص الخمسة المذكورين رهن الحبس من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان بتهمة تكوين "جماعة أشرار وحيازة ونقل و تخزين و ترويج المخدرات في إطار شبكة إجرامية منظمة".