قتل ما لا يقل عن 18 شخصا وأصيب 27 أخرون في هجوم بسيارة ملغومة اليوم الإثنين على قاعدة عسكرية في إقليم ميدان وردك بجنوب أفغانستان.

وقال مسؤولون حكوميون لوسائل إعلام، إن أكثر من 18 من مسؤولي الأمن قتلوا فيما أصيب 27 آخرون في هجوم لحركة (طالبان) على قاعدة عسكرية عندما فجر مسلحون سيارة ملغومة ودخل مسلحان القاعدة.

وعلى الرغم من محادثات السلام التي تجريها مع الولايات المتحدة صعدت حركة (طالبان) الهجمات في أقاليم إستراتيجية في الشهور القليلة الماضية في إطار معركتها لطرد القوات الأجنبية والإطاحة بالحكومة.