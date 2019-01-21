ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ بداية العام اليوم الإثنين بعدما أظهرت بيانات أن معدلات استهلاك المصافي في الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، قفزت إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي على الرغم من تباطؤ الاقتصاد.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينتش، بارتفاع سبعة سنتات، أو ما يعادل 0.1 بالمائة، عن التسوية السابقة. وكان برنت ارتفع في وقت سابق فوق 63 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2019.

وأظهرت البيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء الصيني اليوم الإثنين أن معدل استهلاك المصافي من الخام بلغ مستوى قياسيا عند 603.57 مليون طن في 2018، أو ما يعادل 12.1 مليون برميل يوميا، بارتفاع نسبته 6.8 بالمائة عن العام السابق.