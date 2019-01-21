بينت دراسة لمنظمة "أوكسفام" الخيرية والإنسانية الدولية، تحضيرا للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن عدد المليارديرات في العالم ازداد بمرتين تقريبا. وارتفع عدد الأثرياء في عام 2018، إلى 2208 أشخاص، كما تزداد ثروتهم بمعدل 2.5 مليار دولار يوميا، بحسب المنظمة.

وأشارت المنظمة، أنه في الفترة ما بين عام 2017 و2018، كان يظهر ملياردير جديد كل يومين.

ومن جهة أخرى شددت "أوكسفام"، أن الوضع المالي لـ 3.8 مليار شخص في حالة ضيق في العالم لم يتحسن على الإطلاق خلال العام الماضي.

وهكذا يملك أغنى 26 شخصا في العالم ثروة تساوي مال أفقر 3.8 مليار نسمة.

ولاحظت الدراسة أن أملاك أغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، وهو مؤسس موقع أمازون، قد نمت إلى 112 مليار دولار، وبذلك واحد في المائة من أمواله تساوي كامل ميزانية الصحة في إثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها 105 مليون نسمة.

وتأسست منظمة أوكسفام في مدينة أكسفورد في بريطانيا عام 1942 لمساعدة الجياع، ويعد هدف المنظمة هو حل مشاكل الفقر وأشكال الظلم ذات الصلة.