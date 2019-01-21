أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين بأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت أكثر من 30 صاروخا مجنحا وقنبلة موجهة أثناء تصديها لغارات نفذها الطيران الصهيوني الليلة الماضية.

وأوضح المركز الوطني للدفاع الروسي في بيان صباح اليوم، أن طائرات حربية صهيونية شنت ثلاث غارات على سوريا، من المحاور الغربي والجنوبي الغربي والجنوبي.

وأشار البيان إلى أن الضربات الصهيونية أسفرت عن مقتل أربعة عسكريين سوريين وإصابة ستة آخرين، إضافة إلى تضرر جزئي للبنية التحتية لمطار دمشق الدولي.

وكان الجيش الصهيوني أعلن في وقت سابق، أنه استهدف مواقع إيرانية وأخرى تابعة للدفاع الجوي السوري قرب دمشق، بينما أكد الإعلام السوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان الصهاينة، وأسقطت عشرات الصواريخ المعادية.