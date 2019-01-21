حذرت مصالح لأرصاد الجوية، من أمطار غزيرة تجتاح ولايات بجاية، بومرداس، تيزي وزو، جيجل، سكيكدة، بدء من نهار اليوم إلى غاية غدا الثلاثاء على الساعة 06 صباحا.

كما أفادت مصالح الأرصاد الجوية، باستمرار تساقط الأمطار تفوق الـ 30 ملم، اليوم الاثنين على المناطق الغربية الوسطى وحتى الشرقية تمس كل من ولايات المدية، البليدة، الجزائر العاصمة، تيبازة، عين الدفلى، البويرة والشلف، الطارف، عنابة، سطيف، تلمسان، عين تيموشنت، وهران، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، معسكر، غليزان، تيسمسيلت ومستغانم.