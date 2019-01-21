أكد نور الدين سالمي المدير الجهوي لتوزيع الغاز والكهرباء للوسط بمجمع سونلغاز تسجيل 316 ألف زبون جديد ومد 3 آلاف كم من شبكة الغاز خلال 2018.

وأوضح نور الدين سالمي، اليوم الإثنين، لدى نزوله ضيفا عبر برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، أن طول شبكة توزيع الغاز يقدر بـ 120 ألف كم توفر تغطية تفوق الـ 60 % لحوالي 5 ملايين و 600 ألف زبون .

وتأسف إطار سونلغاز، للحوادث التي تسجل سنويا في فصل الشتاء بسبب ما أسماه بسوء استخدام الغاز مشيرا هنا إلى تسجيل 61 حالة وفاة في 2018 بعد استنشاقها لغاز أحادي الكربون المنبعث من الأجهزة غير المطابقة أو المركبة بشكل عشوائي أو حتى بسبب غياب التهوئة .

ومن الحوادث التي تسجل في كثير من الأحيان، حسب المتدخل، لجوء بعض الزبائن إلى تغيير الشبكة الداخلية بعد تركيب العداد دون العودة إلى الموزع من أجل المراقبة والمعاينة وتقديم شهادة المطابقة الجديدة وهو أمر خطير قد تكون عواقبه وخيمة على صحة المواطن .

وأوضح ضيف الأولى في هذا السياق أن مهمة الشركة تقتصر على مراقبة الشبكة الخارجية سنويا لتحديد التسربات وتصليحها، فيما يتكفل أعوان مصالح سونلغاز بمراقبة الشبكة الداخلية للزبون ومعاينة شهادة المطابقة التي يسلمها الحرفي والقيام بالتجارب قبل تركيب العداد ودخول استغلال الغاز حيز الخدمة.

وكشف ممثل شركة سونلغاز في سياق متصل، عن استحداث خدمة جديدة لفائدة الزبائن ستدخل حيز الخدمة قريبا، تتمثل في وضع خط أخضر 3303 تحت تصرفهم للاستفسار عن انشغالاتهم وطلب المعاينة تضاف لخدمة الرسائل القصيرة .