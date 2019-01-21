شهد شاطئ بحارة بولاية مستغانم حالة استنفار لدى المصالح الأمنية وحرس السواحل على خلفية اكتشاف جثة امرأة لفظتها أمواج البحر.

وحسب المعلومات التي تحوزها "الخبر" فإن الجثة وجدت في حالة متقدمة من التعفن، ويرجح فرضية تعرضها للغرق بعد محاولتها رفقة مجموعة من الشباب العبور نحو الضفة الأخرى.

وتم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي علي وفتح تحقيق في القضية.

للإشارة تتواجد 6 جثث مجهولة الهوية بالمستشفى لفظتها أمواج البحر خلال الأشهر الماضية.