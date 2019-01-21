تفاوتت الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، في الأطوار التعليمية الثلاث (ابتدائي متوسط وثانوي)، حسب ما لاحظته وكالة الأنباء الجزائرية في جولة لعدد من المؤسسات التربوية.

وقد تباينت الاستجابة لهذا الإضراب في المؤسسات التربوية ببلديات وسط و غرب العاصمة، كساحة أول ماي والمدنية و تقصراين وبئر خادم و بئر مراد رايس والدويرة ، حيث كانت "معتبرة" على مستوى مؤسسات التعليم الثانوي و "متفاوتة" في المتوسط والمدارس.

ويأتي هذا الإضراب لمدة يوم واحد استجابة لدعوة خمس نقابات منتمية لهذا التكتل وهي الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين و النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية و التكوين ومجلس الثانويات الجزائرية و النقابة الوطنية

المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية، في حين امتنعت نقابة الكناباست على المشاركة في الإضراب الذي سيكون متبوعا باعتصامات ولائية أمام المديريات الجهوية للقطاع غدا الثلاثاء.

وتتلخص مطالب النقابات المضربة في عدة نقاط ذات طابع بيداغوجي واجتماعي ومهني تخص إعادة تصنيف عمال بعض المصالح (الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمهني وموظفي المخابر و مساعدي ومشرفي التربية) وكذا التمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن والمطالبة بوضع آليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية.

وتطالب النقابات أيضا بتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد سنة 1989 ،وإنصاف الأساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون بتثمين خبرتهم المهنية وعدم المساس بعطلة نهاية الأسبوع وحق الموظف والعامل في العطلة المرضية.

وفي الجانب التربوي و البيداغوجي تطالب النقابات بإعادة النظر في البرامج و المناهج الدراسية بما يتماشى ومستوى التلاميذ لا سيما في مرحلة التعليم الابتدائي وتحسين التكوين وظروف العمل والتمدرس لتحقيق التعليم النوعي وتخفيض الحجم الساعي لجميع الأطوار مع مراعاة حجم العمل والمهام وعدم المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ، هذا فضلا عن المطالبة برفع التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي.

وكانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت ، قد جددت تمسكها بالحوار لحل المشاكل العالقة ودعت عقب الإعلان عن هذا الإضراب إلى الشروع في تنظيم لقاءات مع كل الشركاء الاجتماعيين (نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ) للنظر في الملفات المطروحة.