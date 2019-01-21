اهتزت أمس، مدينة سعيدة على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها الشاب "ط. أ" البالغ من العمر 23 سنة عقب شجار نشب بين بعض الشباب بحي السلام "2" بوسط مدينة سعيدة أدى إلى إصابة الضحية بطعنة قاتلة على مستوى القلب نقل على إثرها لاستعجالات أحمد مدغري، أين لفظ أنفاسه الأخيرة، بينما أصيب شاب آخر في العراك على مستوى الذراع حسب نفس المصدر.

في حين تمكنت مصالح الأمن الولائي بسعيدة من توقيف المشتبه بهم في تداعيات الشجار وفتحت تحقيقا معمقا في أسباب الجريمة.