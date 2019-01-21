تمكنت مصالح وحدة البليدة للجزائرية للمياه في إطار مكافحة ظاهرة سرقة المياه خلال السنة المنصرمة، من القضاء على 400 نقطة ربط غير قانوني بشبكات المياه الصالحة للشرب موزعة عبر بلديات الولاية الـ 25.

وأوضح مدير الوحدة الرحيم تلمساني اليوم الإثنين، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن ظاهرة الربط غير القانوني بشبكات الماء الشروب تكبد مصالح الجزائرية للمياه خسارة كميات معتبرة من هذه المادة الحيوية مشيرا إلى أن عملية القضاء على 400 نقطة ربط غير شرعية مكنت من استرجاع 12 ألف متر مكعب.

وإلى جانب ظاهرة سرقة المياه التي تعد من أبرز أسباب التذبذب في التموين بالماء الشروب يتسبب مشكل التسربات في ضياع كميات معتبرة من المياه الأمر الذي يؤثر أيضا بنسبة معتبرة على تزويد السكان بهذه المادة.

وفي هذا السياق، كشف ذات المتحدث، عن إصلاح 600 نقطة موزعة عبر مختلف بلديات الولاية مشيرا إلى أن فرقة الصيانة تتدخل مباشرة سواء عن طريق المعاينة الميدانية أو عن طريق تلقي بلاغ عبر الرقم الأخضر.

وبهدف التقليل من هذه الظاهرة أطلقت ذات المصالح السنة المنصرمة، مشروع تجديد قنوات مياه الشرب وهذا عبر بلديات البليدة الكبرى (بوعرفة، أولاد يعيش، بني مراد و البليدة) و التي توجد في حالة جد مهترئة يقول تلمساني الذي أشار إلى أن فترة انجاز غالبيتها تعود إلى الحقبة الاستعمارية.

وبحسب ذات المسؤول، فقد بلغت نسبة تقدم هذا المشروع الذي سيساهم في تحسين التموين بالماء الشروب على مستوى البليدة الكبرى نسبة 35 %على أن تستكمل مع حلول شهر جوان المقبل.

وأضاف مدير وحدة البليدة للجزائرية للمياه، أن الغلاف المالي الذي رصد لهذا المشروع الممتد على مسافة 170 كلم قدر بـ 2 مليار و 500 مليون دج مشيرا إلى أنه إلى جانب أشغال تجديد قنوات الماء الشروب سيتم أيضا إعادة تهيئة تسعة خزانات مياه و 13 محطة ضخ و 59 بئرا.

وسيساهم هذا المشروع بعد استكمال أشغاله - يضيف ذات المتحدث- في تحسين وتنظيم التموين بالماء الشروب على مستوى أربع بلديات (بوعرفة، البليدة، بني مراد وأولاد يعيش) التي تحصي نحو 350 ألف نسمة.