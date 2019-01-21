يمر فريق جمعية وهران بفترة صعبة بعد أن رهن حظوظه في البقاء بالرابطة الثانية لكرة القدم ''موبيليس'' ما استدعى من أنصاره طلب تدخل السلطات المحلية.

وتنقلت مجموعة من الأنصار مساء أمس الأحد إلى مقر مديرية الشباب والرياضة ثم الولاية أملا في لقاء المسؤولين الأولين عن الهيئتين وذلك غداة الهزيمة التي مني بها فريقهم على ميدانه أمام شبيبة بجاية (2-1) برسم الجولة ال18 من البطولة.

وفي ظل غياب المسؤولين المذكورين حظي الأنصار الغاضبون باستقبال الأمين العام للولاية الذي قدموا له لائحة من المطالب أهمها رحيل الإدارة الحالية والإسراع في جلب مؤسسة وطنية لمرافقة النادي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها أنصار الجمعية بتغيير جذري في إدارة ناديهم حيث قاموا بعدة وقفات أمام مديرية الشباب و الرياضة لهذا الغرض الموسم الفارط عندما كان فريقهم يصارع من أجل البقاء و لكن بدون جدوى.

ويحمل هؤلاء الأنصار المسيرين مسؤولية الوضعية الصعبة لنادي ''المدينة الجديدة" منذ سقوطه إلى الرابطة الثانية أي منذ ثلاث سنوات, معتبرين بأن الحل الوحيد الذي من شأنه إعادة الاعتبار إلى الجمعية هو دمجها مع مؤسسة عمومية مثلما يجري التحضير له مع النادي الأول في المدينة مولودية وهران.

وكان والي وهران مولود شريفي قد أعلن مؤخرا عن اتصالات باشرها مع الأطراف المعنية من أجل إلحاق الجمعية بمؤسسة عمومية و ذلك على هامش إشرافه على التوقيع على بروتوكول شراكة بين مولودية وهران و مؤسسة ''إيبروك'' للنقل البحري للمحروقات بأرزيو.