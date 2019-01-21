توفي شخص يبلغ من العمر 64 سنة اختناقا بالغاز بقرية في بلدية عزازقة بولاية تيزي وزو، في حين تمكن أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتيزي وزو، صباح اليوم الإثنين، من إنقاذ حياة امرأتين تقطنان بالمدينة الجديدة بتيزي وزو أغميا عليهما عقب استنشاقهما غاز أحادي أوكسيد الكربون.

وجاء في بيان لخلية الاتصال لمديرية الحماية المدنية أنا مصالحها سجلت، مساء الأحد، وفاة رجل يبلغ من العمر 64 سنة يقطن بقرية شرفة ببلدية عزازقة عثر عليه جثة هامدة بمسكنه عقب استنشاقه لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من جهاز تدفئة.

وأشار نفس البيان إلى أن أعوان الوحدة الرئيسية بتيزي وزو تدخلوا لاسعاف امرأتين عقب استنشاقهما للغاز.