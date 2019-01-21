دعا رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، الدكتور محمد بقاط بركاني ،اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، إلى حوار حقيقي لتفادي " هجرة الأدمغة" لاسيما الأطباء " الذين كلف تكوينهم الكثير" بالجزائر لكنهم يتوجهون للممارسة خارج البلاد.

وصرح الدكتور بركاني أن "هجرة الأدمغة" بدأت تمس مستخدمي قطاع الصحة لأسباب متعددة لاسيما الاجتماعية منها داعيا إلى مباشرة حوار "على جميع المستويات" من طرف السلطات.

في هذا السياق، أكد المتدخل قائلا "يجب أن تتحدث السلطات إلى هذه النخبة التي تغادرنا والتي كلف تكوينها الكثير لتذهب و تمارس خبرتها خارج الجزائر"، داعيا إلى تحسين ظروفها الاجتماعية وتحسين العمل والتعليم.

وأشار الدكتور بركاني إلى أن 15ألف طبيب جزائري يمارسون نشاطهم بفرنسا من بينهم 5000 طبيب فقط تمت تسوية وضعيتهم الإدارية ، مضيفا أنه يوجد بهذا البلد " جزائريون يعملون في مصالح طبية هامة".

ويرى بركاني أنه "يمكن" إرجاعهم " لتدعيمنا" بما أن هناك من سبق و أن قام بذلك حتى وأنه يرى من " الصعب" بالنسبة لهم العودة نهائيا خاصة و أن لديهم مكانتهم هناك.