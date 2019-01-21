قررت لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، رفع العقوبة المؤقتة المسلطة على الحكم الدولي الجزائري، مهدي عبيد شارف، حسبما أعلنته اليوم الاثنين الاتحادية الجزائرية للعبة دون تقديم تفاصيل أكثر.

وعوقب عبيد شارف بصفة مؤقتة من طرف لجنة الانضباط لهيئة "الكاف" بسبب سوء مردوده في نهائي (ذهاب) رابطة أبطال إفريقيا، الذي جري يوم 2 نوفمبر الفارط بالإسكندرية بين الأهلي المصري والترجي التونسي (3-1).

وأثار إبن قسنطينة غضب الفريق التونسي عقب إعلانه ضربتي جزاء للمصريين، اعتبرهما فريق العاصمة التونسية بـ "الخيالية"، رغم رجوعه المتكرر لتقنية الفيديو المساعد للحكم "الفار". ووصف نادي الترجي الرياضي التونسي تحكيم الجزائري بـ المسخرة".

وتم السماع لعبيد شارف في 15 ديسمبر 2018، من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف"، خير الدين زطشي, وبعض أعضاء المكتب الفيدرالي للاطلاع على روايته فيما يخض الوقائع التي أدت إلى عقوبته من طرف هيئة "الكاف".

"وقدم عبيد شارف توضيحات طمأنه على إثرها أعضاء المكتب الفيدرالي بالدفاع عليه أمام الهيئة القانونية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, حسبما أعلنت عنه "الفاف".