لقي أزيد من 3300 شخص حتفهم في حوادث المرور المسجلة على المستوى الوطني خلال سنة 2018، حسب حصيلة كشف عنها اليوم الإثنين المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق.

وسجل المركز 23024 حادث مرور خلال ذات الفترة، قتل فيها 3310 شخص وأصيب 23570 آخرون بجروح، حيث تم تسجيل انخفاض في عدد القتلى بـ 9.04 بالمائة وفي عدد الجرحى بـ 10.24 بالمائة وكذا في عدد الحوادث بنسبة 8.04 بالمائة.

للإشارة, فإن حصيلة المركز لحوادث المرور المسجلة سنة 2017 تشير إلى وفاة 3639 شخص وإصابة 36287 آخرين بجروح متفاوتة في 25038 حادث مرور.

ويبقى الإفراط في السرعة "العامل الرئيسي بنسبة 30 بالمائة في حوادث المرور التي بينت الأرقام أن أغلبها تقع بين الساعة السادسة مساء ومنتصف الليل".

وشدد مدير المركز على ضرورة "الاستثمار في اتجاه تغيير تصرفات السائقين عبر التوعية لوضع حد لمآسي الطرقات التي تحزن عائلات بأكملها".