تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، خلال عملية بحث وتفتيش بولاية تمنراست، من كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على 6 صواريخ من نوع غراد BM-21 ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 21 جانفي 2019، إثر عملية بحث وتفتيش بتمنراست/الناحية العسكرية السادسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على ستة (06) صواريخ من نوع غراد BM-21 ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء، بالإضافة إلى 80 طلقة من عيار 14.5 ملم".

وأضاف البيان أن هذه العملية "تأتي لتعزز النتائج الإيجابية التي تحققها قوات الجيش الوطني الشعبي عبر كامل التراب الوطني وتؤكد اليقظة والاستعداد الدائمين لوحداتنا في دحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد".