تأهلت أستراليا حاملة اللقب إلى الدور ربع النهائي من كأس آسيا بصعوبة، عقب فوزها 4-2 على أوزبكستان بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في مدينة العين الإماراتية.

وفي ركلات الترجيح نفذ لاعبو أستراليا 4 ركلات بنجاح من 5، في حين سجل منتخب أوزبكستان محاولتين ناجحتين فقط، وتصدى الحارس الأسترالي مات رايان لركلتين.

وتلتقي أستراليا في دور الثمانية، الفائز من مباراة الإمارات صاحبة الأرض وقرغيزستان، التي تقام في وقت لاحق.