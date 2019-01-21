أصدرت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، مساء اليوم الإثنين، أحكاما تقضي بعدم شرعية الإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية في الأطوار التعليمية الثلاثة، حسب ما علم لدى وزارة التربية الوطنية.

وأوضح ذات المصدر أن الأحكام الصادرة عن ذات الهيئة القضائية تحمل رقم 19/ 213 بالنسبة للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، 216/19 بالنسبة للنقابة الوطنية لعمال التربية، 215/19 بالنسبة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، 214/19 بالنسبة للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين و 217/19 بالنسبة لمجلس ثانويات الجزائر.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد ذكرت في وقت سابق أن نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة بلغت 8,27 بالمائة على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن هذه النسبة تشمل الأساتذة والإداريين، في الوقت الذي اعتبرت النقابات المضربة أن النسبة كانت "واسعة وأكثر من مقبولة".