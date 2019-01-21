رجحت تقارير صحفية إنجليزية انتقال المهاجم الجزائري لنادي مانشستر سيتي، رياض محرز، إلى نادي نيوكاستل الإنجليزي على سبيل الإعارة، بعد أن توترت علاقته مع مدربه الإسباني جوزيف غوارديولا، وهو التوتر الذي تجلى مساء أول أمس من خلال إبعاد محرز من قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لمواجهة نادي هدرسفيلد برسم الجولة 23 من بطولة القسم الممتاز.

ولم يقتنع أحد بالمبررات التي ساقها المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي الذي تلى الفوز على هدرسفيلد بثلاثية نظيفة بخصوص غياب محرز لما تحدث المدرب الأسبق لنادي برشلونة عن لجوئه لـ"تدوير" التشكيلة بمناسبة تلك المباراة، وهو "التدوير" الذي مس الجزائري فقط في ظل تواجد كل نجوم الفريق أمام هدرسفيلد في القائمة الأساسية أو على مقعد البدلاء.

ونقلت مصادر صحفية إنجليزية بأن غياب محرز عن مواجهة أول أمس جاء كإجراء عقابي من "بيب" ضد لاعبه الذي لم يتجرع اقتصار مشاركاته الأخيرة على المنافسات الأقل أهمية أمام منافسين متواضعين سواء في كأس إنجلترا أو كأس الرابطة (روترهام وبورتون) ممن تغلب عليه "السيتزن" بنتائج عريضة (7- 0 و9-0) ما دفعه للاحتجاج على مدربه بعد بقائه حبيس مقاعد البدلاء في مباراة البطولة أمام ولفرهامبتون بعدم تحيته في الحصة التدريبية الموالية، فكان رد مدرب بايرن ميونيخ السابق مباشرا من خلال إبعاده عن قائمة مباراة هدرسفيلد.

وبلغة الأرقام، يحوز رياض محرز 0 دقيقة في بطولة البرميرليغ منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي جعل المختصين ووسائل الإعلام في إنجلترا يرشحونه للانتقال لناد آخر خلال النصف الآخر من الموسم الحالي، وقد تكون الوجهة نادي نيوكاستل الذي أبدى رغبته في استعارة أحسن لاعب في إنجلترا لسنة 2016.