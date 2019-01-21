أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن الحصيلة المؤقتة لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، إلى غاية يوم الإثنين 21 جانفي 2019 على الساعة 17.00 مساءً.

حيث تم استقبال 32 رسالة رغبة في الترشح على مستوى الوزارة منها 9 رسائل لرؤساء أحزاب سياسية و23 رسالة لمترشحين أحرار.

وحسب بيان الوزارة فقد تحصل المعنيون على حصتهم من استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية تطبيقا للأحكام القانونية سارية المفعول حيث تتواصل العملية بالموازاة مع الطلبات المقدمة.

وجاءت قائمة المترشحين لحد الساعة كما يلي: