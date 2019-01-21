كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، عن دخول التطبيق الإلكتروني الخاص بـ"عدل” الخدمة ابتداء من اليوم لتتبع ملفات ومشاريع الوكالة، وقال إنّ جميع المهتمين يمكنهم تحميل التطبيق عبر بوابة “بلاي ستور” للتعرف على كل جديد في ملف سكنات عدل باستمرار.

يندرج الإجراء الجديد في إطار إضفاء شفافية أكبر على ملفات قطاعات السكن، ومشاريع عدل بالمقام الأول، على اعتبار أنّ الوزير أكد، على هامش فعاليات الطبعة الثالثة للجلسات الوطنية للسياحة، بأنّ التطبيق سيسمح بتقريب المكتتبين في صيغة البيع بالإيجار من تتبع مدى تقدم إنجاز سكناتهم، من منطلق أنّ هذه البوابة ستخضع للتحيين والتحديث بشكل مستمر.

وتهدف الوزارة الوصية من خلال إطلاق التطبيق الإلكتروني إلى إعفاء المكتتبين في صيغة عدل من التنقل إلى وكالات تحسين السكن وتطويره، للسؤال عن مدى تقدم ملف سكنهم، إلى جانب غيرها من الأسئلة حول وضعيتها، بالإضافة إلى إعفائهم من التنقل إلى المواقع السكنية التي حوّلوا إليها من أجل الاطلاع على مدى سيرورة المشاريع السكنية المبرمجة.



وعلى هذا الأساس، فإنّ الخدمات التي يقدمها هذا التطبيق هي إطلاع المكتتب على الأشطر المالية التي دفعها، ومختلف المراحل التي قام بها، كما هو الشأن بالنسبة لاختيار الموقع السكني، أو نتائج الطعن، وغيرها من الأمور الأخرى ذات العلاقة بملف المكتتب.



كما ستقوم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بنشر معلومات عن السكن، إلى جانب صور خاصة بالموقع، حسب تقدم الإنجاز.