أبدت عائلة والي غليزان سابقا، المتوفي ابراهيم لمهل، استياءها من إقحام اسمه في قضية كمال شيخي، المعروف بـ”البوشي”، وذلك بسبب سجن ابنه محمد جلال الدين في هذه القضية. ونشرت العائلة بيانا دعت فيه وسائل الإعلام إلى “احترام روح الفقيد وعائلته”. مشيرة إلى أن علاقة ابنها بقضية البوشي “عبارة عن مشروع بيع منزل للورثة، تكفّل ابننا محمد ببيعه (لشيخي) باسم الورثة في إطار احترام القانون”. وأفادت العائلة بأنه لم يأت ذكر اسم أي مسؤول، على لسان جلال الدين، أثناء التحقيق القضائي، على عكس ما أشيع.