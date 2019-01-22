توقعت مصالح الأرصاد الجوية، أن يستمر تساقط الأمطار والثلوج اليوم الثلاثاء على المرتفعات الوسطى والشرقية للوطن.

وأوضحت ذات المصالح ، إن تساقط الثلوج سيكون على المرتفعات التي يتراوح علوها ما بين 800 و900 متر.

وأضافت مصالح الأرصاد الجوية أن الولايات المعنية هي: الأغواط، الجلفة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، خنشلة وجيجل. وأن تساقط الثلوج سيكون ابتداء من التاسعة ليلا من يوم الثلاثاء وحتى فجر يوم غد الأربعاء.

كما حذرت نشرية خاصة، من تساقط أمطار رعدية تجتاح الولايات الغربية ، بداية من اليوم على الساعة التاسعة ليلا ، إلى غاية التاسعة صباحا من يوم الغد.

وحسب خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية هي تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، معسكر وسعيدة.