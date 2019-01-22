عوقب فريق شبيبة القبائل بمباراة واحدة دون جمهور بسبب "استعمال الألعاب النارية داخل الملعب" خلال المباراة التي جمعته بفريق اتحاد بلعباس والتي فازت بها خارج القواعد بنتيجة (0-2) يوم السبت الفارط ضمن الجولة 18 للرابطة المحترفة الأولى.

وأوضحت الرابطة المحترفة لكرة القدم أمس الإثنين إن " الفريق القبائلي مطالب أيضا بدفع غرامة مالية تقدر بـ 100.000 دج ، إضافة إلى 200.000 دج جراء استعمال و قذف الألعاب النارية على الميدان".

وسيلعب فريق شبيبة القبائل، الذي يحتل المرتبة الثانية على بعد نقطتين من فريق اتحاد العاصمة، مباراته القادمة في عقر الديار ضد فريق جمعية عين مليلة المقررة يوم 25 يناير من دون جمهور.

أما بالنسبة للرابطة الثانية المحترفة، فقد تمت معاقبة فريق جمعية وهران بمباراة من دون جمهور و غرامة بـ 200.000 دج جراء "قذف الألعاب النارية" خلال المقابلة التي جمعته بنادي مولودية بجاية (0-2) بملعب بوعقل (وهران) لحساب الجولة 18. وسيستقبل فريق جمعية وهران، الذي يحتل المرتبة الـ 14، فريق شبيبة سكيكدة لحساب الجولة 20 للرابطة الثانية المحترفة من دون جمهوره.