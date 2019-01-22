أعتقلت السلطات الفنزيولية 27 عسكريا دعوا أمس الإثنين إلى التمرد ضد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو ، حسب ما أعلن رئيس المجلس التأسيسي ديوسدادو كابيلو .

وصرح كابيلو للصحافة "لحد الساعة تم اعتقال 25 بعين المكان (في شمال كراكاس) و اثنين في مكان آخر ".

وكان الجيش الفنزويلي قد أعلن عن عمليات الاعتقال هذه دون أن يحدد العدد، مشيرا إن العملية مكنت من "حجز أسلحة مسروقة" مضيفا أن هؤلاء احتجزوا أربعة عسكريين و هددوهم بالقتل .

ووفقا للمصدر ذاته، فإن العسكريين المتمردين قد توجهوا إلى ثكنة تقع في منطقة "كوتيزا" بشمال كراكاس حيث سجلوا شريطا مصورا وزعوه على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال العسكريون في الشريط إنهم لا يعترفون بالرئيس مادورو، داعين السكان إلى تأييدهم.

وتأتي محاولة التمرد هذه بعد أيام من اعتماد البرلمان الفنزويلي، الهيئة الوحيدة التي تقع تحت سيطرة المعارضة، نصا يلتزم بمقتضاه النواب على إرساء "قانون العفو" يشمل "الموظفين المدنيين أو العسكريين الذين يتعاونون (...) من أجل استعادة النظام الدستوري" بفنزويلا.

وقد تولى مادورو السلطة يوم 10 يناير الجاري في إطار ولاية رئاسية ثانية لم تعترف بها دول المنطقة وجزء من المجتمع الدولي، على الخصوص الدول الأعضاء في مجموعة ليما والولايات المتحدة الأمريكية.