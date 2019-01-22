خلف حريق اندلع بمحلات تجارية خشبية فارغة بالقرب من الطريق الوطني رقم 79 ،بحي فرضوة ببلدية سيدي مروان "ولاية ميلة" ،وفاة شخص

حرقا، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأن تدخل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية الڤرارم ڤوڤة مدعمة بالوحدة الرئيسية لميلة لإخماد الحريق كان في حدود الساعة العاشرة ليلا و 50 د من سهرة أمس الإثنين حيث تم تسجيل وفاة الضحية مجهول الهوية بعين المكان والذي تم العثور عليه في حالة تفحم.

أما الخسائر المادية، فتمثلت في احتراق كلي لثلاث (03) محلات تجارية خشبية فارغة و احتراق جزئي لمحلين (02) خشبيين فيما تم إنقاذ 10 محلات تجارية خشبية و08 هكتارات من أشجار الصنوبر الحلبي على ضفاف سد بني هارون