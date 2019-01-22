تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف في عمليتين متفرقتين، من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم ينشطون في الاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية وحجز 8700 قرص مهلوس.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم الثلاثاء، أن العملية الأولى التي قامت بها عناصر الفرقة الجنائية بأمن ولاية الشلف، مكنت من توقيف شخص مشتبه فيه يقوم بترويج المؤثرات العقلية، حيث ضبطت بحوزته كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 7400 قرص مهلوس بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 175 مليون سنتيم يعتبر من عائدات الترويج.

وأضاف البيان، أن العملية الثانية التي نفذتها فرقة مكافحة المخدرات فقد مكنت من توقيف شخصين مشتبه فيهما وضبط 1300 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدر بـ 9000 دج من عائدات الترويج.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم.