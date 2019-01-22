ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، بعين تيموشنت، 49 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما أوقفت مفارز مشتركة أخرى بأم البواقي وتلمسان، 03 تجار مخدرات وحجزت 1284 قرص مهلوس، حسبما أورده اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

في سياق متصل، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بعين قزام وتمنراست، أربعة منقبين عن الذهب وحجزت 4 مولدات كهربائية و 4 مطارق ضاغطة ومركبة رباعية الدفع، في حين أوقفت مفرزة أخرى بالوادي، شخصين وضبطت شاحنتين محملتين بـ 10108 وحدة من مختلف المشروبات.



من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بوهران، منظما لرحلات الهجرة غير الشرعية، فيما تم توقيف 3 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بغليزان والأغواط.