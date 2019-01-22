أعلن الجيش المصري عن القضاء على "59 إرهابيا" في عمليات أمنية متفرقة شمال ووسط سيناء.

وأوضح في بيان اليوم الثلاثاء، أن الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة وخاصة في وسط وشمال سيناء، أسفرت خلال الفترة الماضية عن "القضاء على 44 إرهابيا عثر

بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير وحزام ناسف بنطاق الجيشين الثاني والثالث".

وأضاف، أن قوات الشرطة المدنية تمكنت خلال عملية أمنية من "القضاء على 15 إرهابيا خطيرا" مشيرا إلى أن هذه العمليات الأمنية خلفت أيضا مقتل ضابط و6 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

وفي سياق المداهمات والحملات التمشيطية التي يقوم بها الجيش شمال ووسط سيناء، "أوقفت الأجهزة الأمنية 142 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم وضبطت ودمرت 15 سيارة و43 دراجة نارية تستخدمها العناصر الإرهابية بدون لوحات معدنية".

كما تم في ذات العمليات، تدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة و"تفجير 242 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات"